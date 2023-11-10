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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödenmesine yarın başlayacak.

Alınan bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere ise aylıktaki hisseye göre ödeme yapılacak.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlara yarın; 20, 21 ve 22 olanlara 12 Kasım'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 13 Kasım'da, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 14 Kasım'da ödemeleri gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak emeklilere verilecek 5 bin TL'lik ikramiye yarın itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlayacak. SSK, Bağkur (4A-4B-4C) kapsamında olan emekliler bu bayram ikramiyesinden faydalanacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12.2 milyon emekli, dul ve yetim aylığı alanlara yönelik bu özel ikramiye ödemesi hakkında açıklama yaptı.

Bu yıl, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak verilen emekli bayram ikramiyesi tek seferlik olup, emeklilerin üçüncü bayram ikramiyesidir. 5 bin TL'lik bu ikramiye, Kasım ayının ilk yarısında tamamlanacak ödemeler kapsamında yer alıyor. Ancak, çalışan emekliler bu ödemeden faydalanamayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" dedi. Bu kapsamda, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik düzenleme sadece emekli olanları kapsayacak. EYT (Erken Emeklilik Talebi) sürecinde olanlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek.

Emeklilere bir defaya mahsus ödenen 5 bin TL'lik ikramiye, dul ve yetim aylığı alanlara da destek sağlayacak. Dul olup çocuğu olmayanlara yüzde 75, dul olup çocuğu olanlara yüzde 50, yetimlere ise yüzde 25 oranında ikramiye ödenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak" şeklinde konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme ile emeklilere yapılacak olan bu ödeme, Kasım ayının 15'ine kadar tamamlanacak. Emekliler, hesaplarına bu özel bayram ikramiyesini alacaklar.