Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyet Meydanı önüne yapılan Yozgat yazısının görünmemesi ve vatandaşların rahat fotoğraf çekilmesine yönelik olarak Yozgat Valiliği’ne gelen şikâyetler üzerine Cumhuriyet Meydanında araç parkı yasaklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Parkı önünde araç parkı yapan sürücülere yönelik cezai işlem uygulamaya başladı.

Cumhuriyet Meydanı önü ve Saat Kulesi Sarraflar Caddesi tarafına araçlarını park eden sürücülere 436 lira trafik cezası kesilmeye başlandı.

Trafik Komisyonu tarafından araç parkının yasaklandığı tabelasını görmeyen sürücüler geldiklerinde araç camlarında 436 liralık ceza makbuzlarıyla karşılaşmalarıyla şok oldular.