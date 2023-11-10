Cumhuriyet Meydanı önüne yapılan Yozgat yazısının görünmemesi ve vatandaşların rahat fotoğraf çekilmesine yönelik olarak Yozgat Valiliği’ne gelen şikâyetler üzerine Cumhuriyet Meydanında araç parkı yasaklandı.

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Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Parkı önünde araç parkı yapan sürücülere yönelik cezai işlem uygulamaya başladı.

Cumhuriyet Meydanı önü ve Saat Kulesi Sarraflar Caddesi tarafına araçlarını park eden sürücülere 436 lira trafik cezası kesilmeye başlandı.

Araç çekmek yasak! (4)

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Trafik Komisyonu tarafından araç parkının yasaklandığı tabelasını görmeyen sürücüler geldiklerinde araç camlarında 436 liralık ceza makbuzlarıyla karşılaşmalarıyla şok oldular.

Kaynak: Melike Aslı Arslan