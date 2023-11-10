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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) "Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi"nin devreye alındığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, projenin 54 havalimanı kampüsü, elektronik cihaz istasyonları, hizmet binaları, ticari alanlar, müştemilat yapıları, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü kampüs ve binaları ile havalimanı sınırları dışındaki 108 elektronik cihaz istasyonunu kapsadığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, yüzde 100 yerli ve Türk mühendislerince geliştirilen projenin akıllı siber istihbarat yazılımıyla siber tehditlerin hızlı analiz edilmesine ve etkili bir savunmanın gerçekleştirilmesine imkan tanıdığını vurgulayarak, DHMİ'nin 54 hava meydanındaki sistemlerin ofansif analiz yöntemleriyle daha önce keşfedilmesi ve güvenli hale getirilmesi için önleyici önlemler almasını sağladığını belirtti. Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformu'nun ise DHMİ'nin sorumluluğundaki havalimanlarına ait çeşitli verilerin toplanması, görüntülerin çekilmesi, sayısallaştırılması, haritalandırılması, 3B modellenmesi ve entegrasyonunun sağlanmasını amaçlayan özelliklere sahip olduğunu açıkladı. Bu çerçevede projeye 54 havalimanı kampüsü, elektronik cihaz istasyonları, hizmet binaları, ticari alanlar ve Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü kampüsü ile havalimanı sınırları dışındaki 108 elektronik cihaz istasyonunun dahil edildiğini ifade etti.