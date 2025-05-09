İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen genel kurul, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile başladı.

Üyelerin yoğun katılım gösterdiği genel kurulda, önceki dönemde genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Özdemir, MÜSİAD’ın 8. genel başkanı olarak görevi Mahmut Asmalı’dan devraldı. Seçimin ardından yaptığı konuşmada, genel başkanlığı bir makam değil, bir emanet olarak gördüğünü belirten Özdemir, “Bugünden itibaren daha çok dinleyecek, daha çok çalışacak ve her üyemizi sürecin asli parçası haline getireceğiz” dedi.

YENİ VİZYON: YATIRIM AJANSI VE DİJİTAL ALTYAPI

Özdemir, yeni dönemde MÜSİAD’ın kurumsal kapasitesini artıracak bir dizi proje hayata geçireceklerini duyurdu. Bu kapsamda, yurt dışı ticaret olanaklarını geliştirmek amacıyla “MÜSİAD Ticari Yatırım Ajansı”nın kurulması planlanıyor. Ayrıca üyeler arası iş birliğini artıracak dijital altyapılar, eğitim programları ve dijital kütüphane projeleri de gündemde.

Derneğin politika üretim süreçlerine katkı sunmak amacıyla beş ayrı alanda politika kurulu kurulması hedefleniyor. Ekonomi Politikaları, İstihdam ve İş Gücü, Piyasa İzleme, Teşvik Uygulamaları ve Vergi Politikaları alanlarında faaliyet gösterecek bu kurulların, stratejik analiz ve öneriler geliştirmesi bekleniyor.

MAHMUT ASMALI’DAN VEDA MESAJI

Görevini devreden Mahmut Asmalı ise veda konuşmasında, MÜSİAD’ın sadece bir iş dünyası derneği değil, aynı zamanda Türkiye’nin kalkınma sürecinde aktif bir paydaş olduğunu vurguladı. 3 yıl 8 ay süren başkanlığı döneminde 100’e yakın uluslararası temsilcilik açıldığını belirten Asmalı, yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle de kalıcı etkiler bıraktıklarını ifade etti.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Genel kurulda derneğin yeni yönetim kurulu da açıklandı. Kurulda Ahmet Doğan Alperen, Eyüp Uğur, Selim Sar, Ayşe Akgül Can, Yunus Kartal ve Mahmut Sefa Çelik gibi isimler yer aldı.

BURHAN ÖZDEMİR KİMDİR?

1977 yılında Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğan Burhan Özdemir, lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisansını ise İngiltere’de Manchester Teknik Üniversitesi’nde (UMIST) Deprem Mühendisliği alanında tamamladı.

Kariyerine İngiltere ve ABD’de mühendislik ve proje yönetimi alanlarında devam eden Özdemir, Jacobs Engineering, BNFL ve CampbellReithHill gibi uluslararası şirketlerde görev aldı. 2008 yılında Türkiye’ye dönerek OPTİMAL Şirketler Grubu’nu kuran Özdemir, şirketin başkanlığını yürütmenin yanı sıra Almanya, İngiltere ve Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren iştirakleri de yönetiyor.

Aynı zamanda eğitim, sağlık ve kültür alanlarında çalışmalar yürüten OPTİMAL Vakfı’nın kurucusu olan Özdemir, evli ve dört çocuk babası. Özdemir, 2021 yılında gerçekleştirilen MÜSİAD 27. Olağan Genel Kurulu’nda genel başkan yardımcılığına seçilmişti.