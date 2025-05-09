39 yaşındaki Türkoğlu’nun iddiasına göre, kart bilgileri fark edilmeden kopyalandı ve dolandırıcılar, limitin yenilendiği hesap kesim tarihinden hemen sonra harekete geçti. Kısa süreliğine faaliyette bulunup ardından kapanan “Barış Gıda” isimli Şanlıurfa merkezli bir firma üzerinden yalnızca birkaç dakika içinde 7 ayrı işlemle toplamda 1 milyon 30 bin lira harcama yapıldı.

GÜVENLİK SİSTEMİ DEVRE DIŞI KALDI

Türkoğlu, söz konusu harcamalarla ilgili herhangi bir SMS onayı almadığını, işlemlerin e-posta üzerinden yapılan elektronik alışverişler yoluyla gerçekleştiğini ve bu nedenle güvenlik mesajlarının devre dışı kaldığını belirtti. Durumu fark eder fark etmez bankayla iletişime geçerek kartını iptal ettirdiğini söyleyen mağdur, yalnızca son işlemin iptal edilebildiğini, diğer harcamaların ise hesabına borç olarak yansıtıldığını ifade etti.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Tüm resmi kurumlara şikâyette bulunduğunu belirten Türkoğlu, yargı yoluna başvurduğunu ve itiraz sürecinin sürdüğünü söyledi:

“Eğer hızlı davranıp itiraz etmeseydik, bu parayı cebimizden ödemek zorunda kalacaktık. Bu işin peşini bırakmayacağım” dedi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Türkoğlu’nun yaşadığı olay, kredi kartı dolandırıcılığına karşı çift doğrulama sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle yüksek meblağlı elektronik işlemlerde bankaların SMS veya mobil onay kodu istememesi, dolandırıcılara fırsat tanıyor.