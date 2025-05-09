Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun Belediyespor’un kritik maçı öncesinde takımın oyuncuları ve teknik ekibiyle bir araya geldi.

Başkan Ekinci, bu maçın sadece bir spor karşılaşmasından öte, Sorgun’a olan bağlılıklarını ve birliklerini gösterecekleri bir gün olacağını belirterek, "Bu sadece bir maç değil; inancımızı, birliğimizi ve Sorgun’a olan bağlılığımızı göstereceğimiz bir gün" dedi.

Ekinci, taraftarları maça davet ederek, "11 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Yozgat Bozok Stadı Yan Sahası’nda buluşalım. Tribünleri birlikte dolduralım, takımımıza gücümüzü hissettirelim" ifadelerini kullandı.

Ekinci yaptığı açıklamada, "Sizler sezon boyunca bir aile oldunuz. Zaman zaman üzüldünüz ve sevindiniz. Sizin sevinicinize, üzüntünüze bizler de zaman zaman ortak olmaya çalıştık. Pazar günkü maçta, canavar gibi attığı golle, attığı pasla gol bulan bir Sorgun Belediyespor görmek istiyorum. Maçın sonunda da hep beraber mutlu bir şekilde ayrılalım. Beklediğimiz yerde sezonu kapattık. Ben inanıyorum ki bu maçı çok rahat alırsınız. Bu, play-out maçıdır ve rakip de buna göre hazırlanacaktır. Onların hırsı, isteği ve maçla ilgili düşünceleri mutlaka vardır. Onlar tarihinde ilk defa BAL Ligi’ne çıkacaklar. Maçta özellikle kırmızı kart falan onlara girmeyin" şeklinde konuştu.