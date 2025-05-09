Temmuz 2025 döneminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına ilişkin geri sayım sürerken, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %13,36, memur ve memur emeklileri için ise %12,29 oranında zam kesinleşti.

Ancak gözler, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon rakamlarında. Bu verilerle birlikte zam oranlarının daha da yükseleceği öngörülüyor.

TÜİK VERİLERİ ZAMLARIN SEYRİNİ BELİRLİYOR

TÜİK’in 3 Mayıs 2025’te açıkladığı verilere göre, Nisan ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %3,18 artarken, yıllık enflasyon %69,80 seviyesine ulaştı. Bu veriyle birlikte Ocak-Nisan dönemine ait 4 aylık kümülatif enflasyon oranı %13,36 oldu. Bu oran doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını belirlerken, memur ve memur emeklilerinin zammı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının birleşimiyle hesaplanıyor.

MAYIS VE HAZİRAN TAHMİNLERİ ARTIŞI TETİKLEYEBİLİR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Mayıs ayı enflasyonunun %2,20, Haziran ayı enflasyonunun ise %1,70 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu öngörüler doğrultusunda 6 aylık toplam enflasyonun %17,82 seviyesine ulaşması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’a göre, tahminlerin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %17,82 olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN %17,82’YE KADAR ZAM İHTİMALİ

Yasalar gereği, SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemin enflasyonu kadar maaş artışı alıyor. Nisan ayı itibarıyla kesinleşen %13,36’lık artışa, Mayıs ve Haziran enflasyonlarının da eklenmesiyle birlikte zam oranının %17,82 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu da emeklilerin maaşlarında ciddi bir iyileşmeye işaret ediyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN %16,71’LİK ARTIŞ GÜNDEMDE

Memur ve memur emeklileri için ise durum biraz daha farklı. Bu gruptaki maaş artışları, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen oranlarla birlikte, enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Mevcut hesaplamalara göre, Nisan sonu itibarıyla memur kesiminin %12,29 oranında zamma hak kazandığı kesinleşti. Ancak 6 aylık enflasyonun %17,82 seviyesine ulaşması durumunda, memur ve memur emeklilerinin zam oranının %16,71 olması öngörülüyor.

ZAM FARKI DİKKAT ÇEKİYOR: EŞİTLEME OLACAK MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen zam oranı %17,82 iken, memur ve memur emeklileri için bu oran %16,71 seviyesinde kalıyor. Aradaki %1,11’lik farkın, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bir maaş uçurması yaratması beklenmese de, kamuoyunda zam oranlarının eşitlenip eşitlenmeyeceği yönünde tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, mevcut yasal çerçevede bu iki grubun zam hesaplama yöntemlerinin farklı olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Yasal düzenleme yapılmadığı sürece zam oranlarının eşitlenmesi beklenmemeli” dedi.

GÖZLER TÜİK’İN HAZİRAN VERİSİNDE OLACAK

Temmuz ayı maaş artışları için son belirleyici veri, Haziran ayına ilişkin enflasyon oranı olacak. Bu veri 3 Temmuz 2025 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece Temmuz 2025 döneminde geçerli olacak kesin zam oranları da netleşmiş olacak.

YERELDEN BEKLENTİ: YOZGATLI EMEKLİLER DE DİKKATLE TAKİP EDİYOR

Özellikle emeklilerin yoğun olarak yaşadığı şehirler arasında yer alan Yozgat’ta da gözler, TÜİK’in açıklayacağı son enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz ayında yapılacak artışın, sabit gelirli emekliler üzerindeki ekonomik baskıyı bir nebze hafifletmesi bekleniyor. Yozgat’ta emekli vatandaşlar, enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle maaşlarının eridiğini belirterek, hükümetten ek iyileştirme talebinde bulunuyor.