Düzenlenen yeni uygulama, apartman ve site sakinlerinin yıllardır beklediği değişimi getirecek.

Uygulamanın kapsamı oldukça geniş. Henüz detayları netleşmeyen bazı maddeler ise kamuoyunda merak uyandırıyor. Bakanlık, konuya ilişkin çalışmaları hızlandırmış durumda.

Özellikle büyük şehirlerde aidatlar uzun zamandır en çok şikâyet edilen konular arasında yer alıyor. Kira fiyatlarıyla yarışan ödemeler, bazı bölgelerde ciddi boyutlara ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarına göre, bu konuda köklü değişiklikler yapılacak. Artık yönetimler sıkı bir denetimden geçecek.

Belge Olmadan Yönetim Yok

Yeni dönemde yönetici olmak isteyenlerin yetki belgesine sahip olması gerekecek. Yerli yazılım sistemi ile tüm işlemler kayıt altına alınacak. Gelir-gider tabloları maliklerin erişimine açık olacak.

Yöneticilikte Yeni Kriterler

Avukat İpek Kardeş’in verdiği bilgiye göre, lisanslı yöneticilik dönemi başlıyor. Bu adım, hem mali disiplini hem de yönetim kalitesini artıracak.

Aidatların Zirve Yaptığı Şehirler

Araştırmalar, Muğla’da ortalama aidatın 2.600 TL, İstanbul’da ise 2.480 TL seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor. Lüks projelerde bu miktar 5.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Sistemle Gelen Kazanımlar

Kat Mülkiyeti Kanunu gereği aidatlar için tavan fiyat belirlenemiyor. Ancak düzenli denetim ve şeffaflık sayesinde keyfi artışların önüne geçilecek. Vatandaşlar, ödemelerinin nasıl harcandığını doğrudan görebilecek.