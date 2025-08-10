Kampanya kapsamında ayrıca taksitli nakit avans ve ek hesap seçenekleriyle de finansman desteği sunuluyor.

Faizsiz Kredinin Avantajları

Faiz yükü olmadığı için toplam geri ödeme daha düşük oluyor. 6 aya kadar vade fırsatı ise ödeme planını rahatlatırken, ek maliyet olmadan taksitli avans ve ek hesap da acil nakit ihtiyacında ek seçenekler sunuyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Geri ödemelerin zamanında yapılması önemli, aksi halde gecikme faizi uygulanabilir.

Kampanya çoğunlukla sadece yeni müşterilere özel.

Taksitli avans ve ek hesap kullanımlarında faiz ve masraflar ayrıca incelenmeli.

Kimler Faydalanabilir?

Kampanya özellikle yeni müşterilere yönelik. Bankada daha önce hesabı veya kredi ilişkisi bulunmayan kişiler başvuru yapabiliyor. Başvurular;

Mobil bankacılık, İnternet bankacılığı, şubeler üzerinden hızlıca gerçekleştirilebiliyor.

Kampanya Detayları

Bankalar, bu kampanya kapsamında yeni müşterilerine masrafsız ve faizsiz kredi sağlıyor.

Kredi tutarı 60.000 TL’ye kadarken 6 aya kadar vade farksız. Bazı bankalar ise 3 ay vadeli 60.000 TL krediye ek olarak 25.000 TL taksitli nakit avans vererek toplam 85.000 TL’ye varan nakit desteği sağlıyor.

Bankalara Göre Paketler

Garanti BBVA, QNB Finansbank, İş Bankası ve diğer bankalar:

60.000 TL’ye kadar faizsiz, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli, 60.000 TL kredi + 25.000 TL taksitli nakit avans

Bazı bankalarda toplam kredi ve avans limiti 90.000 TL’ye kadar çıkabiliyor

1 ay vadeli, 30.000 TL’ye kadar ek hesap imkanı