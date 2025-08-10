Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile belediyelerin yürüttüğü ortak çalışma çerçevesinde, rayiç bedellerin piyasa değerlerine yaklaştırılması planlanıyor. Edinilen bilgilere göre mevcut değerlerin 10 ila 15 katına kadar artması bekleniyor.

“Vergi Kaybı ve Eksik Sigorta” raporuna göre, Türkiye’de her yıl ortalama 1,5 milyon konut satılıyor. Ancak rayiç bedel ile gerçek satış fiyatı arasındaki fark nedeniyle ortaya çıkan vergi kaybı 6 milyar dolara ulaşıyor. Ülkede bulunan toplam 38 milyon konut üzerinden hesaplandığında ise bu kayıp 8 milyar dolara çıkıyor.

İmarlı arazilerdeki kayıplar da eklendiğinde sektörün kamuya maliyeti 25 milyar dolara yaklaşıyor. Raporda, düşük rayiç bedellerin sigorta ödemelerini olumsuz etkilediği, kentsel dönüşüm projelerini yavaşlattığı ve konut fiyatlarının erişilebilirliğini düşürdüğü belirtiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada tapu harçlarının gerçek satış değeri üzerinden alınması gerektiğini ifade etmişti. Kurum, “Gerçek değer üzerinden tapu harcı alınması, adaletsizliği ve haksızlığı ortadan kaldıracaktır” demişti.

Yeni düzenleme ile ev sahiplerinin tapuda görünen değerleri, piyasa değerine yaklaşacak. Bu durum, mülklerin resmi olarak daha değerli hale gelmesini sağlayacak. Ayrıca, bankalar kredi teminatlarında rayiç bedeli dikkate aldığı için kredi limitlerinin yükselmesi bekleniyor. Daha önce teminat değeri yetersiz bulunan taşınmazlar, yeni sistemle krediye uygun hale gelebilecek.

Rayiç bedel artışı, belediyelerin emlak vergisi gelirlerini artırarak yerel bütçelere ek kaynak sağlayacak. Ancak sektör temsilcileri, vergi ve harçlardaki yükselişin konut satışlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

