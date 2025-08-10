Perseid meteor yağmuru bu sene Yozgat’ta da izlenebilecek. Türkiye de gerçekleşen nadir olay yılda 8 kez kez yaşanıyor.

Perseid gök taşı yağmuru en yoğun 12 Ağustos gecesi gerçekleşecek. Gökyüzünde saatte 100 meteor görülebilecek. Saniyede 59 kilometre hızla atmosfere girecek ve ateş topları gibi görünme imkanı veriyor.

Perseid Meteor Yağmuru Nedir?

Perseid meteor yağmuru, genellikle Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar gerçekleşen ve Swift-Tuttle kuyruklu yıldızına dair meteor yağmurudur.

Meteorlar, Kahraman takımyıldızı (Perseus) tarafından geliyormuş gibi göründükleri için "Perseid" olarak isimlendirilmiştir. Modern zamanlardaki saçılma noktası, Kraliçe ve Zürafa takımyıldızları sınırında kalır.

Meteor Yağmuru Ne Zaman?

Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından kalan toz ve kaya parçacıklarının Dünya atmosferine girmesiyle gerçekleşir. 17 Temmuz Perşembe günü itibariyle başlayan Perseid meteor yağmuru, 23 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürecek.

Perseid Meteor Yağmuru Nasıl İzlenir?

12-13 Ağustos gecelerinde gerçekleşen bu olayı, Ay ışığının parlaklığı sebebiyle gökyüzündeki meteorları görmek zor olabilir. Ancak şehir ışıklarından uzak, yüksek yerlerde gece boyunca sabırla gözlemlenebilir.