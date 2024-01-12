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Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, dernek yöneticilerine önemli bir uyarıda bulundu.

İl Müdürü Yurtlu, Cumartesi ve Pazar günleri Dernekler Bilgi Sistemi'ne (DERBİS) veri girişi yapılmayacağını belirtti.

Yurtlu, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Mevcut DERBİS'in yeni nesil çalışma kapsamında gerçekleştirilen geliştirme ve test çalışmaları, kod analizi ve güvenlik sızma testleri tamamlanmış olup, önceden belirlenen plan doğrultusunda bugün mesai bitimi (17:00) itibariyle mevcut DERBİS'e erişim sağlanamayacaktır. Yeni nesil DERBİS V.2.0 versiyonu, 15 Ocak 2024 tarihinde erişime açılacaktır. Merkez ve taşra personeli ile dernek kullanıcıları, tüm işlemlerini Yeni DERBİS üzerinden gerçekleştirebileceklerdir” ifadelerini kullandı.