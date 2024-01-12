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ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) giriş ücreti, geçen yıla kıyasla yüzde 164 oranında artış gösterdi.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre, geçen yıl 12 Mart 2023’te gerçekleştirilen YÖKDİL/1 sınavının giriş ücreti 185 TL olarak belirlenirken, 27 Ağustos 2023’te yapılan YÖKDİL/2 sınavının giriş ücreti ise 260 TL olarak açıklanmıştı.

YÖKDİL başvuruları 10 Ocak'ta başladı ve sınav ücretindeki bu önemli artış gündeme oturdu.

2024 yılında yapılacak ilk YÖKDİL sınavının ücreti için sınava girecek kişilerden 490 TL alınacak. Geç başvuruların gerçekleştirileceği 24 Ocak’ta ise ücret yüzde 50 daha fazla alınacak.

Geçen yılın aynı dönemine göre sınav ücretinde yüzde 164'lük bir zam uygulandı.

25 Şubat'ta gerçekleşecek YÖKDİL/1 sınavının giriş ücreti 490 TL olarak belirlendi.

"490 TL SINAV ÜCRET EL İNSAF DEDİRTİYOR"

Geç başvuruların yapılabileceği 24 Ocak'ta ise ücret, yüzde 50 daha fazla artırılarak alınacak. Sınava girecek öğrencilerden biri olan Faruk Demir, bu zammı eleştirerek, "490 TL sınav ücreti, el insaf dedirtiyor.

Çalışmıyoruz ve öğrenci halimizle biz bir sınava bu rakamı nasıl vereceğiz? Devlet hiç düşünmüyor mu ‘Bu çocuklar bu parayı nasıl bulacak?’ diye. Ederinden fazla kar elde eden bu kurumun bu kadar yüksek fiyat talep etmesi adil değil.

Zorunlu olarak girdiğimiz bu sınavların ücretleri bu kadar yüksek olmamalı. Bu konuda çözüm bulunmalı" şeklinde tepki gösterdi.

"BU KADAR FİYAT ARTIŞI OLMAMALI"

Başka bir sınava girecek öğrenci ise, “Bu ücretlerle tek bir kere sınava girme hakkımız var. Bu sınavlara zaten kursa giderek giriyoruz.

Kurs dışında artık sınav ücreti ayrı bir maliyet oldu. Bu kadar fiyat artışı olmamalı, tek bir sınavın maliyeti binlerce lirayı buluyor” şeklinde görüş belirtti.