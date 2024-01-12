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Hükümet, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emekli aylıklarında iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaşıyor. En düşük emekli aylığına yönelik farklı senaryoların yer aldığı bu çalışma, gelecek Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamı yüzde 64,77 olarak belirlendi. Bu rakam, memur ve emeklilerin maaş artış oranını netleştirdi. Memur ve memur emeklisinin maaşlarına yüzde 49,25'lik bir artış yapılırken, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37,57 olarak kaldı, bu durum kamuoyunda beklentilere neden oldu.

Beklentiler üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Şu anda 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryolar içeren bu çalışma, önümüzdeki hafta yapılacak Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek olan çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.