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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir duyuruda bulundu. SEDDK'nın açıklamasına göre, zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde değişikliğe gidildi. 2024 yılı Şubat ayından itibaren, araç grupları ve kullanım türlerine göre uygulanan baz primler yüzde 10 oranında artırılacak.

SEDDK'nın 14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda aldığı karara göre, 2024 yılı Ocak ayında belirlenen baz primler, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren yüzde 10 artırılarak uygulanacak.

Bu yeni düzenleme, SEDDK Başkanı tarafından yürütülecek ve yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Araç sahipleri, 2024 yılı Şubat ayından itibaren geçerli olacak bu prim artış oranını dikkate alarak trafik sigortalarını güncellemelere yönlendirebilirler.