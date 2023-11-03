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Camiye Gitmeyen Çocuk kalmasın projesi ile Mini Hayvanat Bahçesi projesi Boğazlıyan’da hayata geçti.

Boğazlıyan ilçe müftülüğü, “Camiye Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında önemli bir adım attı. Yukarı Mahalle Cami altındaki gençlik merkezinde mini hayvanat bahçesi oluşturuldu.

Bu proje ile camiye gitmeyen çocuk kalmasın projesi ile dini eğitimin yanı sıra eğlenceli bir ortam sunulması hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği geçen İlçe Müftüsü Atıf Akşit, çocukların dini bilgilerle birlikte hayvan sevgisi ve doğayla iç içe olmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Gençlik merkezinde oluşturulan mini hayvanat bahçesi, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir ortam sunduğunu belirten Müftü Akşit, “Çocuklar, bu mini hayvanat bahçesinde zamanlarını keyifle geçirirken, aynı zamanda dini eğitimlerini de alıyorlar. Proje, camiye gitmeyen çocukların cami ile daha yakın bir ilişki kurmalarına ve dini değerlere daha fazla ilgi duymalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Boğazlıyan ilçe müftülüğü tarafından hayata geçirilen bu projenin, çocukların hem dini eğitimlerini hem de hayvan sevgisi gibi değerleri kazanmalarına katkı sağlayacağı düşünülüyor. Bu tür projeler, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak olumlu etkiler yaratmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“TOPLUM İÇİNDE OLUMLU BİR ETKİ YARATIYOR”

Yukarı Mahalle Cami altındaki gençlik merkezinde oluşturulan mini hayvanat bahçesi, Boğazlıyan’daki çocuklar arasında büyük ilgi gördüğünü ifade eden Müftü Akşit, “Çocuklar, sevimli hayvanlarla vakit geçirerek doğayı ve hayvanları daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Aynı zamanda, gençler arasında dayanışma ve arkadaşlık duygularının gelişmesine de katkı sağlıyor. Proje, camiye gitmeyen çocukları camiye çekmenin yanı sıra toplumda pozitif etkiler yaratmayı amaçlıyor. Gençlerin boş zamanlarını daha anlamlı ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyan bu tür inisiyatifler, toplumun birlik ve beraberlik duygularını da güçlendiriyor. “Camiye Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesiyle gençlerin dini değerleri daha yakından tanımalarına ve topluma daha faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunması amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.