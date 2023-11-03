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Başkan Yılmaz, mahalle sakinlerinin daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

"Yerköy'ümüzde yolu yapılmamış, alt yapısı yapılmamış bir mahallemiz kalmayacaktır" diyen Başkan Yılmaz, "Çalışmalarımız 100. Yıl Mahallesi TOKİ kavşağı girişinden, Yerköy Sağlık Meslek Lisesi kısmına kadar olan alanda asfaltlama çalışması yapılmaktadır. Çalışmalarımız kapsamında mahallemizde kaldırım sorunu olan yerlerde de ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecektir" dedi.

Başkan Yılmaz’ın incelemelerinde belediye başkan yardımcısı Cemil Kaplan’da eşlik etti.