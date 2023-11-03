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Uzun zamandır poliklinik hizmeti verilmeyen Göğüs Hastalıkları ile Beyin-Sinir Cerrahi Anabilim Dallarına yapılan atama ile önemli bir eksiklik giderilmiş oldu.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren gerek Tıp Fakültesi gerekse Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hem değişim hem de dönüşüme yönelik çalışmalar başlattıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Anabilim Dallarında Öğretim Üyesi kadrolarımızdaki eksiklikleri hızla tamamlıyoruz. Bu kapsamda ülkemizin alanında uzman bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Zehra Seyfikli, Araştırma ve Uygulama Hastanemiz Göğüs Hastalıkları polikliniğinde hasta kabulüne başladı. Diğer taraftan eksikliği hissedilen Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı kadrosunda Dr. Öğr. Üyesi Şahin Kenan Deniz’i kadromuza dahil ederek hastalarımızın daha nitelikli ve kaliteli hizmet almaları noktasında güçlendirdik. Bundan sonraki süreçte de başta kulak burun boğaz olmak üzere diğer branşlarında ivedi şekilde tamamlanması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek “dedi.