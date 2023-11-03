Başkan Coşar, “Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesine ait 2’nci kısım genişleme alanı güçlenerek devam etmesi konusunda çalışmalar aralıksız sürdürüyor” dedi.

Genişleme çalışmaları devam ediyor

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Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek Boğazlıyan Serbest Bölge'yi kazandırmak için çok önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Başkan Coşar, “Başkaları ne hesap yaparsa yapsın, bizim gündemimiz de önceliğimiz de tek derdimiz de ilçemize projeler, eserler, hizmetler kazandırmaktır. Şimdiden ‘Boğazlıyan Serbest Bölgemiz’ ilçemize, bölgemize ve yatırımcılarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Alpaslan Demir