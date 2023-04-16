AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Avukat İskender Minar, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat’ın Yerköy ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Avukat İskender Minar, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli ve beraberindeki heyetle birlikte Yerköy’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Minar, ayrıca Çiçekdağı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

AK Parti Yerköy İlçe Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Minar, “Hemşerilerimizle bir araya gelerek kendilerine Türkiye Yüzyılını anlatıyoruz. Yozgat’ın ve Yerköy’ün 14 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye yeniden en güçlü desteği vereceğine inancımız tam” dedi.

“TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN DOĞRU ZAMAN DOĞRU ADAM”

“Bizleri samimiyetle karşılayan ve hayırlı olsun dileklerini ileten bütün Yerköylü hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye Minar, "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganıyla yola çıktılarını söyledi.

AK Parti iktidarı döneminde Yozgat ve ilçelerinin önemli hizmetler aldığını vurgulayan Minar, sağlıktan, tarıma, ekonomiden ulaşıma birçok alanda önemli yatırımların yapıldığına dikkati çekti.

ULAŞIMDAKİ GELİŞMELER GURBET KAVRAMINI ORTADAN KALDIRACAK

Bozok Üniversitesi, Yozgat Havaalanı ve Yozgat Şehir Hastanesi’nin ve diğer tüm projelerin Yozgat’ın çehresini değiştiren önemli AK Parti hizmetleri olduğunu aktaran Minar, yakında hizmete girecek hızlı tren, havaalanı projesi ile yapımı tamamlanan duble yollarla aradaki mesafelerin, özlemlerin sona ereceğini, gurbet kavramının da ulaşımdaki gelişmelerle ortadan kalkacağını kaydetti.

“EN ÇOK OYU YOZGAT’TAN ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

Yozgat’ta AK Parti adayları olarak bütün kapıları çalacaklarını, köy köy, ilçe ilçe seçmenleri ziyaret edeceklerini vurgulayan Minar, “AK Parti adayı olarak vatandaşlarımız bizleri büyük bir teveccüh ile karşılıyor. İnşallah, Cumhur ittifakı adayımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oransal olarak en çok oyu Yozgat’tan çıkarmak istiyoruz. Bu kutlu yürüyüşte bugüne kadar AK Parti’mizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ederim” diye konuştu. Haber Merkezi