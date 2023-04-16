Sorgun Belediyespor, Play-off ligini 10 da 10 yaparak Sezonu Namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Sorgun Belediyespor Futbol Kulübü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Takımımız Hafta Sonu Oynadığı 1.Amatör Play-off Ligi Son Maçında Ligin Flash Takımı Yozgat TuryapBişekspor karşılaşmasını 4-0 kazanarak Play-off ligini 10 da 10 yaparak Sezonu Nağmalup Şampiyon olarak tamamlamıştır. Özellikle son oynadığımız lig maçında alt yapımızdan yetişen genç oyuncularımızın performansı Teknik Ekip ve Yönetimimizi sevindirmiştir.Oynadığımız Son maçtaki rakibimiz TuryapBişekspora misafirperverlikleri için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir