Ocean's Seven serisinin beşinci parkuru olan bu zorlu etapta başarı sağlarsa, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü unvanını kazanacak.

2 Mayıs 2001 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğan Aysu Türkoğlu, yüzme kariyerine 7 yaşında Bodrum Spor Yüzme Kulübü’nde başladı. Eğitim hayatını Bodrum Fen Bilimleri Lisesi ve ardından Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü’nde tamamladı. 14 yaşında açık su yüzmeye yönelen Türkoğlu, 5 ila 10 kilometre mesafelerdeki yarışlara katılarak tecrübesini artırdı.

Türkoğlu, spor kariyerinde önemli başarılar elde etti. Katıldığı ilk uluslararası Aquamasters yüzme yarışmasında 6 kilometrelik parkurda kadınlar klasmanında birinci oldu. 2022 yılında Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk sporcusu unvanını aldı. Ardından Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı’nı geçen ilk Türk kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu olarak tarihe geçti. 2024 yılında Yeni Zelanda’daki Cook Boğazı'nı 7 saat 21 dakikada geçerek önemli bir başarıya daha imza attı. Ayrıca Catalina Kanalı’nı da tamamlayarak Ocean's Seven serisinde dört parkuru geride bıraktı.

Şimdi ise Ocean's Seven serisinin en zorlu etaplarından biri olarak kabul edilen Kaiwi Kanalı’nda mücadele ediyor. 42 kilometrelik bu parkur, güçlü batı akıntıları, yüksek dalgalar, ani hava değişimleri ve tehlikeli deniz canlılarıyla yüzücülerin dayanıklılığını test ediyor. Türkiye saatiyle 27 Nisan Pazar günü saat 17.30’da yüzmeye başlayan Türkoğlu, bu zorlu etabı tamamlayarak hem kişisel hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı hem de Türk spor tarihinde yeni bir ilke imza atmayı hedefliyor.

Türkoğlu'nun Kaiwi Kanalı geçişi, Ocean's Seven hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Başarılı yüzücü, bu etapta Vestel’in sponsorluğunda mücadele ediyor.