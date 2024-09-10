Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili Ethem Sedef’in anneannesi Şaziye Erdoğan vefat etti.
MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Şaziye Erdoğan’ın cenazesi 10 Eylül Salı öğle namazı sonrası Çorum/Alaca Meydan Camii'nden uğurlanacak.
Sedef açıklamasında, “Canım anneannem Şaziye Erdoğan rahmeti rahmana kavuştu. 10 Eylül Salı öğle namazı sonrası Çorum Alaca Meydan Camii'nden Hakkın rahmetine uğurlayacağız. Mekanın cennet olsun güzel anneannem” ifadelerini kullandı.
İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Muhabir: Hüseyin Buğdaycı