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İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Sedef açıklamasında, “Canım anneannem Şaziye Erdoğan rahmeti rahmana kavuştu. 10 Eylül Salı öğle namazı sonrası Çorum Alaca Meydan Camii'nden Hakkın rahmetine uğurlayacağız. Mekanın cennet olsun güzel anneannem” ifadelerini kullandı.

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