1 Şubat 1994 tarihinde Slovenya'da doğan Mihael Zgank, Türk spor dünyasında Mikail Özerler adıyla tanınmaktadır. Slovenya'dan Türk vatandaşlığına geçiş yaptıktan sonra, Türk judo milli takımının önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Şu an 30 yaşında olan Özerler, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi judo branşında temsil edecek.

MİKAİL ÖZERLER'İN KARİYER ÖZETİ VE BAŞARILARI

Mihael Zgank, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bünyesinde judo kariyerine devam etmektedir. 2016 Rio Olimpiyatları'nda Slovenya adına mücadele eden Özerler, 90 kg kategorisinde son 32 turunda Sırp rakibine yenilerek turnuvadan elendi. Ancak, uluslararası arenada elde ettiği başarılarla dikkat çekmiştir.

Özerler, 2019 Minsk Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanarak Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk judo altınını elde etti. Ayrıca, diğer önemli başarıları arasında şunlar yer almaktadır:

2015 Taşkent Judo Grand Prix: Bronz Madalya

2017 Budapeşte Dünya Judo Şampiyonası: Gümüş Madalya

2017 Paris Judo Grand Slam: Bronz Madalya

2019 Brasilia Judo Grand Slam: Gümüş Madalya

2019 Antalya Judo Grand Prix: Altın Madalya

EVLİ Mİ?

Mihael Zgank'ın özel yaşamı hakkında detaylı bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak, sporcu hakkında elde edilen bilgiler, judo branşındaki başarılarına odaklanmaktadır.

Mihael Zgank (Mikail Özerler), hem ulusal hem de uluslararası alanda Türkiye'yi başarıyla temsil eden bir sporcu olarak dikkat çekmektedir. 2024 Paris Olimpiyatları'nda judo branşında ülkemizi temsil edecek olan Özerler, spor camiasının merakla takip ettiği isimler arasında yer almaktadır.