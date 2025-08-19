Milliyetçi Hareket Partisi MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, il yönetimi ve üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Mhp Milletvekili, Il Yönetimi Ve Üyeleriyle Toplandı! (4)

Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Programda İl Yönetim Kurulu üyeleri ve aileleriyle bir araya gelen Sedef, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve yönetimine teşekkür etti.

Sedef, yaptığı açıklamada, “Programa katılarak bizleri yalnız bırakmayan kıymetli ailelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Varolsun Ülkücü Hareket” dedi.

