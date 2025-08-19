Konya’nın Karapınar ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.40 civarında Zafer Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, F.D. yönetimindeki 42 L 3475 plakalı motosiklet, Anıt Meydanı istikametinden Ahmet Hamdi Mutlu Parkı yönüne doğru seyir halindeyken T.Ü. idaresindeki 35 BKZ 039 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü F.D. ile arkasında bulunan M.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.