‘Gençlerin Her Zaman Yanındayız’

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından gençlere yönelik basketbol etkinliği düzenlendi.

Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, sporun yalnızca fiziksel gelişime değil, aynı zamanda sosyal ilişkilerin güçlenmesine de katkı sunduğunu belirterek, “Genç kardeşlerimizle sahada hem eğlendik hem de dayanışmayı pekiştirdik. Spor, bireysel başarının yanı sıra birlikte hareket etmenin, kurallara uymanın ve saygının da öğretisidir” dedi.

Gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere önem verdiklerini ifade eden Uğuz, “Dernek olarak gençlerimizin sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz.

Onların enerjisini doğru alanlara yönlendirmek için her fırsatta yanlarında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.