Rapora göre Türkiye’nin kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz kıyılarında sağanak yağışlar etkili olurken, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Sağanak Yağış Uyarısı

Özellikle Rize, Artvin, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ile Trabzon’un iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen yağışların, yer yer kısa süreli kuvvetli olabileceği bildirildi. Vatandaşlara ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Sıcak Hava Dalgası

Yağış uyarısının aksine, yurdun batı ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların belirgin şekilde artacağı öngörülüyor. Termometrelerin Denizli’de 38°C, Tokat’ta 37°C, Diyarbakır’da 38°C, Siirt’te ise 39°C’ye kadar çıkması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerde parçalı bulutlu. İstanbul 31°C, Edirne 33°C, Çanakkale 32°C.

Ege Bölgesi: Hava açık, sıcaklık yüksek. İzmir 32°C, Muğla 33°C, Denizli 38°C.

Akdeniz Bölgesi: Doğu kesimlerde öğleden sonra sağanak bekleniyor. Adana 34°C, Antalya 30°C, Hatay 31°C.

İç Anadolu: Hava açık, sıcak. Ankara 31°C, Konya 31°C, Eskişehir 32°C, Yozgat 28 °C.

Karadeniz: Doğu kesimlerde yağış etkili olacak. Trabzon 26°C, Rize 27°C, Samsun 29°C.

Doğu Anadolu: Açık ve sıcak. Erzurum 34°C, Malatya 36°C, Van 31°C.

Güneydoğu Anadolu: Kavurucu sıcaklar bekleniyor. Diyarbakır 38°C, Gaziantep 35°C, Siirt 39°C.

Vatandaşlara Uyarı

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların yüksek seyrettiği bölgelerde güneş çarpması riskine dikkat çekerek bol sıvı tüketilmesini önerdi. Yağış beklenen illerde ise su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.