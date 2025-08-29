1986 yılında dünyaya gelen Eda Erol, Esra Erol’un kız kardeşi olarak tanınsa da kendi kariyerinde de dikkat çeken bir isimdir.

Sinoplu bir anne ve göçmen kökenli bir babanın çocuğu olan Eda Erol, ailenin en küçük ferdidir.

Eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlayan Erol, sahne sanatları eğitimiyle ekran önünde yer almaya başlamıştır.

Kimle Evlendi?

Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile görkemli bir düğünle evlendi.

Erol, gelinliğiyle davetlilerden beğeni topladı.