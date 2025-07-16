Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu’nun bazı illeri ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken, Yozgat da yağış alacak iller arasında yer alıyor.

Meteoroloji yetkilileri; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olası risklere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yurt Genelinde Yağışlı Hava Hakim – Hangi İllerde Yağış Bekleniyor?

MGM verilerine göre, aşağıdaki bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek:

Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri

Doğu Akdeniz geneli

İç Anadolu’nun güney ve batısı

Doğu Karadeniz

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı

Yağış beklenen iller arasında ayrıca şu kentler yer alıyor:

Kütahya, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars, Ardahan, Aydın (iç kesimleri) ve Muğla (iç kesimleri).

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Riskli Bölgeler Açıklandı

Meteoroloji, bazı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini bildirdi. Bu iller şunlardır:

Doğu Karadeniz (Giresun hariç)

Erzincan

Erzurum’un kuzey ilçeleri

Ardahan

Gaziantep

Kilis

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Kuvvetli Rüzgar Beklenen Bölgeler

Rüzgarın şu bölgelerde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor:

Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları: Kuzey yönlerden

Hakkari çevresi: Güney ve güneybatı yönlerden

Rüzgar hızının 40-60 km/saat arasında olması bekleniyor. MGM, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda gecikmeler gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Doğu Anadolu’nun güneyi

Güneydoğu Anadolu bölgesi

Bu iki bölgede toz taşınımı bekleniyor. Görüş mesafesinin düşmesi, hava kalitesinin bozulması ve solunum yolu rahatsızlıklarında artış yaşanabileceği bildirildi.

Yozgat’ta Hava Nasıl Olacak?

İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yer alan Yozgat, MGM’nin uyarı listesinde sağanak yağış beklenen iller arasında yer alıyor. Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, özellikle öğle saatlerinden itibaren yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Akşam saatlerine doğru havanın açılması öngörülüyor.

Yozgat Hava Durumu (16 Temmuz 2025):

Gündüz: 30–32°C

Durum: Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Rüzgar: Hafif, zaman zaman orta kuvvette

İç Anadolu Bölgesi Genel Durumu

Ankara: 33°C – Öğleden sonra kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor

Çankırı: 35°C – Az bulutlu, açık

Nevşehir: Yerel sağanak yağış bekleniyor

Eskişehir: Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olabilir

Şemsiye ve yağmurlukla dışarı çıkılması tavsiye ediliyor.

Açık alanlarda bulunacak vatandaşların yıldırım riskine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Özellikle toz taşınımı beklenen bölgelerde kronik rahatsızlığı olanlar dışarıda uzun süre vakit geçirmemeli.

Tarım ve ulaşım alanında faaliyet gösterenlerin hava tahminlerini anlık takip etmeleri öneriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün içinde hava tahminlerinin güncellenebileceğini belirterek, vatandaşları resmi kanallar üzerinden gelişmeleri takip etmeye davet etti.