Türkiye genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkarak birçok ilde rekor düzeylere ulaşıyor.

Bazı bölgelerde ise yerel sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. MGM ve uzmanlar, özellikle sıcak çarpmasına karşı vatandaşlara ciddi uyarılarda bulunuyor.

Aşırı Sıcaklıklar Tehlikeli Boyutlara Ulaşıyor

Yeni haftaya yüksek sıcaklıklarla giren Türkiye'de, birçok ilde termometreler alarm veriyor. En yüksek sıcaklıkların görüldüğü Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır 44°C, Gaziantep 42°C, Mardin 40°C, Malatya 40°C, Denizli 41°C ile en sıcak iller arasında yer alıyor. Bu sıcaklıklar, hem fiziksel sağlığı hem de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji uzmanları; kronik hastalığı olan bireyler, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yerel Sağanak Yağışlar ve Rüzgar Uyarısı

Sıcaklıkların yanı sıra çeşitli bölgelerde ani sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar da bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre;

Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun, Ordu, Artvin, Ardahan ve Van’ın doğusu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü yağışların etkisi altına girecek.

Ege Bölgesi’nde, özellikle Afyonkarahisar, Denizli ve Burdur çevrelerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.

Yozgat’ta ise gün boyunca açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklığın 37°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. İlde nem oranının düşük olması nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da yüksek olabilir. Tarım faaliyetleriyle uğraşan vatandaşların günün erken saatlerinde çalışması öneriliyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Alarmı

Marmara ve Kuzey Ege Bölgeleri’nde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarlar, saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacak. Özellikle İstanbul, Edirne, Balıkesir ve Kırklareli gibi illerde rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık değişebilir. MGM, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara açık alanlarda dikkatli olunması, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması çağrısında bulundu.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Kuvvetli rüzgar etkili. İstanbul 32°C, Edirne 38°C

Ege: Yerel sağanaklar; öğleden sonra etkili. İzmir 36°C, Manisa 38°C, Denizli 41°C

Akdeniz: Açık, Burdur’da öğleden sonra sağanak. Antalya 31°C, Adana 35°C

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Ankara 37°C, Konya 37°C, Yozgat 37°C

Karadeniz: Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak. Samsun 31°C, Trabzon 30°C

Doğu Anadolu: Yerel sağanaklar, özellikle doğu kesimlerde. Malatya 40°C, Van 34°C

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu, kavurucu sıcaklar. Diyarbakır 44°C, Gaziantep 42°C

Meteoroloji ve sağlık otoriteleri, hava sıcaklıklarının özellikle temmuz ayı boyunca artarak devam edeceği uyarısını yaparken, sıcak çarpmasına karşı şu tedbirlerin alınmasını öneriyor:

Bol su ve sıvı tüketin.

Açık renkli, pamuklu ve hafif kıyafetler tercih edin.

Güneşin dik geldiği saatlerde (11.00–16.00) dışarı çıkmayın.

Gölgelik ve serin alanlarda vakit geçirin.

Risk grubundaki bireyleri (yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar) güneşten koruyun.