Mert Sarıç Kimdir?

İzmir’de ikamet eden sosyal medya fenomeni Mert Sarıç, 2000 yılında doğdu. 2020 yılında TikTok platformunda içerikleriyle gündeme gelen Sarıç, kısa zamanda büyük bir takipçi kitlesine ulaşmayı başardı. Aslen Konyalı olan Sarıç, öğrencilik hayatına devam etmektedir.

Mert Sarıç'ın Instagram Hesabı Neden Kapatıldı?

Öte yandan taklit videolarıyla ünlenen ve Müge Anlı başta olmak üzere birçok ünlü ismin kılığına girerek videolar çeken fenomen Murat Sarıç'ın da 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı erişime engellendi. 2000 yılında dünyaya gelen Mert Sarıç, genç yaşına rağmen sosyal medyada büyük bir popülarite yakalamayı başardı. TikTok ve Instagram başta olmak üzere, çeşitli platformlarda paylaştığı videoları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı.