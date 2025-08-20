AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Aydıncık’ta bir dizi ziyaret ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Şahan, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, İl Başkan Yardımcısı Harun Arslan, Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, İlçe Başkanı Osman Levent Başkan ve teşkilat üyeleri ile birlikte Baydiğin Beldesi Belediye Başkanı İmdat Ceylan’ı ziyaret ederek beldenin ihtiyaçları, devam eden projeler ve geleceğe dair planları ele aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Şahan, Baydiğin’in gelişimi için çalışmaların süreceğini söyledi.

Şahan ve ekibi ayrıca, önceki dönem Belediye Başkanı Osman Uslu’nun yeni iş yerine “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

İlçede görev yapan muhtarlarla da istişare toplantısı gerçekleştiren Şahan, sahadan gelen taleplerin çözüme kavuşturulması için görüş alışverişinde bulundu.

Aydıncık Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Şahan, hastanenin mevcut durumu ve vatandaşlara sunduğu hizmetler hakkında bilgi aldı, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür etti.

Kaymakam Melikşah Şahin’i de makamında ziyaret eden Şahan, ilçenin ihtiyaçları ve vatandaş talepleri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Şahan ve beraberindekiler ayrıca esnaf ve pazar ziyaretleri yaparak, ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sunan vatandaşların taleplerini dinledi. Şahan, “Her zaman sahadayız, milletimizin yanındayız” dedi.