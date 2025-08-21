Konut ve İş Merkezi Yapılacak

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun’a, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 99 konut ve 1 iş merkezi inşa edileceğini söyledi.

Başkan Mustafa Erkut Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, projeye destek verenlere teşekkür ederek şunları kaydetti: “Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, desteğini her daim hissettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz’a ve Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef’e ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”

Ekinci, projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki konut ihtiyacının karşılanmasına ve ticari hayata katkı sağlanmasına önemli bir adım atılacağını ifade etti.