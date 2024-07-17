İspanyol devi Atletico Madrid'in transfer listesinde yer alan genç file bekçisi Mert Furkan Bayram'ın kariyeri ve başarıları merak konusu oldu. Türkiye U19 Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sahne alan Mert Furkan Bayram, futbol camiasının dikkatini çekti. Altınordu ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan bu genç yetenek, geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Peki, Mert Furkan Bayram kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Mert Furkan Bayram, 2023-2024 sezonunda Altınordu formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2 Ocak 2005 tarihinde İzmir'de doğan oyuncu, refleksleri ve 1,90 cm boyuyla ön plana çıkıyor. 2020-2021 sezonunda Altınordu altyapısında yer alan Bayram, 2021-2022 sezonunu U17 takımında geçirdi. Başarılı performansıyla 2022-2023 sezonunda A Takıma yükselen genç kaleci, 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 16 maçta 6 kez kalesini gole kapatmayı başardı, 17 gol ise kalesinde gördü.

Mert Furkan Bayram, çeşitli yaş kategorilerinde Türkiye Milli Takımı forması giydi. Türkiye U15 Milli Takımı ile 1 maça çıkan Bayram, U17 takımında 12, U18’de 3 ve U19 takımında 9 maçta görev aldı.