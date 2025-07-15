Özel aracınız ile yapacağınız yolcukta Mersin’den Yozgat’a Adana - Ankara Otoyolu/Ankara - Tarsus Otoyolu/O-21 üzerinden 4 saat 54 dakika gibi bir sürede ulaşabilirsiniz.

Yozgat – Mersin arası 457 km’dir.

Özel aracınız ile yapacağınız bu yolculuk sürecinde;

Mersin

Gazi Mustafa Kemal Blv./D400 yönünde Güney ilerleyin 72 m

Döner kavşaktan şuraya çıkın: 160. Cd. 140 m

Döner kavşaktan Akdeniz Cd. yönündeki 1. çıkışa girin 1,6 km

Döner kavşaktan Turgut Özal Blv. Yönündeki 3. çıkışa girin 1 döner kavşaktan geçin 1,1 km

Hüseyin Okan Merzeci Blv yönünde hafif sağa yönelin 110 m

Hüseyin Okan Merzeci Blv girin 350 m

Hüseyin Okan Merzeci Blv boyunca ilerlemek için hafif sola yönelin 350 m

151. Cd. girmek için hafif sağa dönün 6,2 km

Tarsus/Adana/Ankara yönündeki rampaya doğru sağa yönelin

“Paralı yol” 750 m Adana-Erdemli Otoyolu/Adana - Mersin Otoyolu/O-51/E982 girin

“Paralı yol” 36,1 km Adana-Erdemli Otoyolu Yenice Bağlantısı çıkışına girin

Paralı yol 850 m Adana - Ankara Otoyolu/Ankara - Tarsus Otoyolu/O-21 yönündeki rampaya girin

Paralı yol 1,5 km Adana - Ankara Otoyolu/Ankara - Tarsus Otoyolu/O-21 yönünde devam edin

Paralı yol 184 km Adana - Ankara Otoyolu/Ankara - Niğde Otoyolu/Ankara - Tarsus Otoyolu/O-21 üzerinde devam etmek için soldan ilerleyin

Paralı yol 64,1 km Çıkışa girin Paralı yol 2,4 km Sağdan devam edin 1,7 km

Kırşehir Aksaray Yolu/D757 yönünde devam edin D757 boyunca ilerleyin 21,7 km

Sağa dönün 5,9 km Dümdüz ilerleyin 14,1 km Acıöz Cd. yönünde devam edin 1,1 km

Hürriyet Cd. yönünde devam edin 450 m Döner kavşaktan Milli Egemenlik Cd. yönündeki 2. çıkışa girin 220 m

Hafif sağa yönelin 190 m Mucur Yolu yönünde devam edin38,6 km

Mucur Şefaatli Yolu yönünde devam edin 11,5 km Kozaklı Yolu yönünde devam edin 3,0 km

Şefaatli Yolu yönünde sola dönün 15,1 km Hükümet Cd. yönünde devam edin 1,3 km

Atatürk Blv. Yönünde devam edin 220 m Yozgat Cd. yönünde devam edin 2,3 km

Yozgat Cd. hafif sağa döner ve Yozgat Şefaatli Yolu başlar 26,6 km Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönünde sağa dönün 13,7 km

Çıkışa girin 230 m Döner kavşağa girin 55 m

Yozgat, Yozgat Merkez/Yozgat

Otobüs İle yapacağınız yolcukta;

7 saat 11 dakika süren yolcukta, ortalama 1 bin TL ve 1 bin 200 TL gibi bir fiyatla yolculuk yapabilirsiniz.

Yolculuk Kuralları

Lütfen yolcuğunuz sırasında trafik kurallarına uyunuz gereken önemlerini almayan yola çıkmayanız. Hız sınırınız aşmadan can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atmayınız.

Ulaşım araçlarını kullanırken söylenen kurallara uyunuz. Yola çıkarken gereken önemlerini alınız.

Hayırlı yolcuklar dileriz.