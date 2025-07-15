Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde doğan Edeoğlu, sosyal medya platformlarında oldukça tanınıyordu. Modellik ve sosyal medya içerik üreticiliği ile uğraşan Edeoğlu, eğlenceli gönderileri, günlük yaşamı ve şık giyim tarzıyla kitlesini genişletmişti. Genç yıllarında modellik kariyerine adım atan Edeoğlu, birçok televizyon projelerinde de bulundu.

Arda Edeoğlu Hayatını Kaybetti

14 Temmuz 2025 tarihinde Van’ın İpekyolu ilçesinde araca uzun namlulu Kalaşnikof tipi otomatik silahla yapılan silahlı saldırıda ağır yaralandı. Bütün müdahalelere rağmen hayatını yitirdi.

Saldırıda Edeoğlu'nun üç çocuğu da ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır, çocukların hayati tehlikesi sürmektedir.