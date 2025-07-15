Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Yozgat genelinde çeşitli meslek gruplarında istihdam edilmek üzere toplam 225 personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar, il merkeziyle birlikte Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çayıralan, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerini kapsıyor.

50 Paketleme İşçisi Alınacak

İŞKUR tarafından yayımlanan verilere göre en fazla alım 50 kişiyle Boğazlıyan ilçesinde gıda sektöründe paketleme işçisi pozisyonu için yapılacak. Yozgat merkezde ise farklı mesleklerde toplam 85 kişi istihdam edilecek.

Yozgat merkezde beden işçisi, temizlik görevlisi, kaynakçı, muhasebeci, psikolog, hemşire, yazılım teknisyeni, öğretmen gibi çeşitli alanlarda personel alımı yapılacak. İlçeler bazında ise öne çıkan meslekler arasında kasiyer, satış danışmanı, aşçı, şoför, inşaat mühendisi ve depo görevlisi bulunuyor.

Başvuru koşulları ve detaylı ilan bilgileri İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Alımların belirlenen kriterler doğrultusunda yapılacağı bildirildi.