Android Authority ile röportaj veren Samsung yöneticisi, “Üç katmanlı telefon tasarımımız uzun süredir hazır. Ama mesele artık teknik değil, pazar talebiyle ilgili. Tüketiciler bu form faktörünü gerçekten istiyor mu?” sözlerini kullandı.

Samsung’un üçe katlanan cihazı, “Galaxy G Fold” adıyla bilinen ve G harfi şeklinde katlanan çift iç menteşe tasarımıyla ilgi çekiyor. Bu yaklaşımıyla ekranı dış etkenlerden korumasıyla avantaj olsa da, ayrı bir dış ekran gerektirmesi cihazın yapısını daha karmaşık ve maliyetli oluyor. Telefonun 3.000 doların üstünde fiyatla piyasaya çıkması düşünülüyor. Galaxy Z Fold7’nin 1.999 dolarlık fiyatına kıyasla oldukça yüksek.

Samsung’un G Fold modeli korunaklı yapıya sahip 10 inçlik AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 2 Elite yonga seti ile donatılacak. Samsung’un bu modeli ilk zamanlarsa sadece Güney Kore ve Çin gibi sınırlı pazarlarda satışa sunmayı düşünüldüğü, Eylül 2025 gibi de üretim sürecinin olacağı belirtiliyor. Fakat bu planlar, tüketicinin ilgisi olmasına bağlı olacak.