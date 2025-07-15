Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Ovakent beldesinde inşa edilecek 94 adet konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için ihale yarın gerçekleştirilecek.

Açık ihale usulüyle yapılacak olan ihalenin teklifleri yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale, 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.30’da TOKİ Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhale kapsamında, konvansiyonel kalıp sistemiyle toplam 94 konutun yanı sıra altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de gerçekleştirilecek. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılacak ve işin 450 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor.

İhale dokümanları EKAP üzerinden ücretsiz görülebilirken, teklif verecek firmaların belgeleri e-imza kullanarak sistem üzerinden indirmesi ve tekliflerini yine aynı sistem üzerinden göndermesi gerekiyor.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği ihaleye, yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecek. Yerli isteklilere yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.