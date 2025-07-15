2001 yılında işlerini genişleterek Doruk Çikolata ve Tatbak gıda üretimiyle büyümeye gitti.

Uzun yıllardır aktif olarak iş dünyasında yer alan Doruk, özellikle Sivaslı sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğu bağlar nedeniyle de kamuoyunda tanınıyor.

Özel hayatına dair bilgi yoktur.

Usulsüzlükten İnceleme

Tatbak Gıda, İstanbul’da hazır yemek ve et ürünleri yapan bir şirket. Mali yapısında tespit edilen usulsüzlüklerin ardından, İstanbul’daki ilgili mahkeme bir karar aldı.

Şirketin hesaplarında yapılan incelemelerde, sahibi Zeki Doruk’un ortaklardan onay almadan yüksek meblağlarda para çektiği ve bu kaynakları kişisel amaçla kullandığı iddia edildi.

Mali müşavirlik tarafından hazırlanan denetim raporu, söz konusu işlemleri belgelendirdi.

Kayyum Atandı

Mahkeme, bu raporları esas alarak şirket varlıklarının korunması, finansal kaybın derinleşmesinin önlenmesi ve ortaklık yapısının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Tatbak Gıda’nın yönetimine kayyum atanmasına hükmetti.