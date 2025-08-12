Mendebur Lemur Kimdir?

Gerçek adı Hakan olan Mendebur Lemur, 1998 yılında İstanbul’da doğmuş, şu anda Bursa’da yaşamaktadır. Kocaeli Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamıştır.

YouTube’da 6 Aralık 2015’ten beri aktif olan Mendebur Lemur, eğlenceli içeriklerin yanı sıra teknolojik ürün incelemeleriyle tanınır. YouTube’ta 2.3 milyon aboneye sahiptir ve videoları ortalama 200 bin izlenme almaktadır.

Mendebur Lemur Kaç Yaşında?

1998 doğumlu olan Mendebur Lemur, 27 yaşındadır (2025 itibarıyla).

Mendebur Lemur Nereli?

Doğum yeri İstanbul, şu anda Bursa’da ikamet etmektedir.

Mendebur Lemur Ne İş Yapıyor?

YouTuber: Eğlenceli, mizahi ve teknoloji temalı videolar çekiyor.

Twitch Yayıncısı: Oyun yayınları yapıyor, 14 binden fazla takipçisi var.

Freelance Çalışmalar: YouTube ve Twitch dışında çeşitli serbest işler yaparak gelir elde ediyor.

Mendebur Lemur Aile Hayatı

Kendinden 3 yaş küçük Harun adında bir erkek kardeşi var; bazı videolarda birlikte yer alıyor.

Bir ablası da bulunmaktadır.

Mendebur Lemur Sosyal Medya Başarıları

YouTube: 2.3 milyon abone, ortalama 200 bin izlenme.

Twitch: 14 binden fazla takipçi, ortalama 67 bin izlenme.

Instagram: 350 bini aşkın takipçi, ortalama 20 bin beğeni.