Ortalama bir yıllık detaylı bir çalışmanın ürünü olan ve 196 ülkenin eğitim sistemleri hakkında detaylı bilgi ile belge örneklerini derleyen ‘Denklik Kılavuzu 2025’, basılı ve dijital alanda Türkçe ve İngilizce derslerini iki dilde yayımlandı.

Dünya genelindeki eğitim sürecinin anlaşılmasını amaçlamak ve öğrenci hareketliliğini aktif tutmak için sunulan kılavuz, uluslararası standartlar ve millî eğitim politikaları çerçevesinde, tutarlı ve güvenilir bir değerlendirme mekanizması sunmayı da hedefliyor.

Denklik Sürecinin Geçerli Olması, Güvenilir ve Bilimsel Şekilde Yürütülüyor

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca faaliyet yapan Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı Denklik Birimi, farklı eğitim sistemlerinden olan öğrenim belgelerinin Türkiye’deki karşılığını seçme işlemi olan denklik sürecinin geçerli olması, güvenilir, doğru, bilimsel bir şekilde yürütülüyor.

Denklik İşlemleri yurt içinde 81 ilde 143 merkezde, yurt dışında ise 51 ülkede 77 merkezde yürürlük gösteriyor.

Kılavuzda her ülke için zorunlu eğitim süresine, mezuniyet kriterlerine, diploma, transkript, karne ve belge örneklerine, sınav sistemleri ve sınıf geçme şartlarına detaylı biçimde gerçekleşti.

Denklik kılavuzu; şeffaflık, zaman tasarrufu ve standartlaşma gibi avantajlarla beraber, bireylerin başvurularını daha hızlı, doğru ve eksiksiz halde gerçekleştirmelerine fayda sağlayacak. Kılavuza, Milli Eğitim Bakanlığının internet adresinden ulaşım gerçekleşebilir.