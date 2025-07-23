Üniversite İletişim Fakültesi tarafından organize edilen söyleşi, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’ün moderatörlüğünde yapıldı.

Söyleşide, üniversitenin akademik ve fiziki altyapısı, sosyal ve kültürel etkinlik olanakları ile birlikte barınma ve ulaşım imkânları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosu, öğrenci merkezli yönetim anlayışı ve gelişime açık yapısıyla dikkat çektiğini ifade etti.

Yükseköğretim kurumlarını tercih edecek gençlere seslenen Yaşar, üniversite hayali kuran tüm adayları Bozok ailesinin bir parçası olmaya davet etti. Zorlu bir sınav sürecini geride bırakan gençleri tebrik ederek sözlerine başlayan Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ihtisas üniversitesi kimliğiyle dikkat çeken, öğrenci odaklı ve Kurumsal Akreditasyon Belgesine sahip bir yükseköğretim kurumu olduğunu vurguladı.

Yaşar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geleceğinize yön verecek önemli bir karar aşamasındasınız. Bu süreçte, güçlü akademik kadrosu, çağdaş altyapısı, spor dostu kampüsü, huzurlu yaşam ortamı ve yenilikçi öğretim yöntemleri ile sizlere en iyi eğitim olanaklarını sunan Yozgat Bozok Üniversitesi olarak yanınızdayız. Sadece bir üniversite değil, aynı zamanda bir aile olma anlayışıyla çıktığımız bu yolda; bilimde, sanatta, kültürde ve sporda öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla ilerliyoruz.”

Üniversite bünyesinde bulunan modern laboratuvarlar, araştırma merkezleri ve gelişmiş teknoloji altyapısının bilimsel çalışmaları desteklediğini belirten Yaşar, sosyal ve kültürel etkinliklerle de öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini önemsediklerini ifade etti.

Yozgat’ın Türkiye’nin tam ortasında yer alması ve hızlı tren ağı sayesinde birçok ile kolay ulaşım imkânı sunmasının öğrencilere büyük avantaj sağladığını belirten Yaşar, “Geniş yurt imkânları, güvenli ve samimi kampüs ortamımızla öğrencilerimize her açıdan destek oluyoruz. Üniversitemiz, sadece eğitim veren bir kurum değil; aynı zamanda öğrencisinin hayallerine rehberlik eden bir gelişim ve dönüşüm merkezidir” dedi.

Gençlere hayal kurmaktan çekinmemeleri çağrısında bulunan Yaşar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Cesur olun. Hayal kurun. O hayalleri gerçekleştirmek için adım atmaktan korkmayın. Biz, Bozok Üniversitesi olarak her zaman yanınızdayız. Tercih listenize Yozgat Bozok Üniversitesi’ni eklemeyi unutmayın. Sizi Bozok ailesinin kıymetli bir üyesi olarak aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.”