Artık fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ve hibrit modellerde ÖTV oranları yüzde 80 ile 220 arasında değişecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı, motor hacmi, menzil ve batarya kapasitesi gibi teknik kriterlere göre farklı oranlar belirleme yetkisine sahip olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte, motor silindir hacmi 1600 cm³’ü aşmayan ve ÖTV matrahı 1 milyon TL’nin altında olan araçlar için ÖTV oranı sabit yüzde 80 olarak kaldı. Hibrit araçlarda ise 1800 cm³’ü geçmeyen motor hacmine ve 50 kW’ın üzerindeki elektrik motor gücüne sahip modellerde de yüzde 80 ÖTV uygulanacak.

Hibritlerde ÖTV Artıyor

Elektrik motor gücü 100 kW’ın üzerinde olan ve motor hacmi 2500 cm³’ü geçen hibrit araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 150’ye yükseldi. Bu durum bu tür araçların fiyatlarına önemli zamlar getirecek.

Kamyonetlerde artan ÖTV Oranı

Daha önce yüzde 4 olan kamyonetlerin ÖTV oranı yüzde 50’ye çıkarıldı. Bu düzenleme, arazi taşıtı olarak sınıflandırılan araçların fiyatlarında ciddi artışlar meydana getirdi.

Rekor Kırılacak

Ford Ranger 2.96 milyon TL’den 4.26 milyon TL’ye, SsangYong Musso Grand 1.78 milyon TL’den 2.57 milyon TL’ye, Toyota Hilux 2.11 milyon TL’den 3.05 milyon TL’ye, Volkswagen Amarok ise 3.18 milyon TL’den 4.58 milyon TL’ye yükseldi.

Düzenleme Yürürlüğe Girdi, Piyasaya Etkisi Ne Olacak?

Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren yeni ÖTV oranları, sıfır otomobil fiyatlarında ciddi artışlara neden oldu. Tüketiciler fiyatlarda artışa hazırlıklı olmalı.



Otomotiv sektörü temsilcileri, vergideki artışın satışları etkileyebileceği uyarısında bulunurken, çevre politikalarının desteklenmesini olumlu buluyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Araç satın almayı düşünenler, yeni ÖTV oranlarını ve fiyat artışlarını dikkate alarak bütçelerini planlamalı.

Vergi Sistemi Ve Çevreci Politikalar

Yeni düzenleme, otomobil vergilerini motor hacmi ve çevreci kriterlere göre farklılaştırarak, çevreci araçların kullanımını teşvik ediyor.