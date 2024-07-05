Türkiye'nin sosyal medya platformlarında adından sıkça söz ettiren fenomen isimlerden biri olan Mehmet Yıldırım, geniş bir hayran kitlesine sahip. "Marul Kafa" olarak bilinen Yıldırım, mizahi videoları ve samimi içerikleriyle tanınıyor.

Sosyal medya üzerinde "Marul Kafa" olarak tanınan Mehmet Yıldırım, esprili videolarıyla ve doğal tarzıyla dikkat çekiyor. Peki, Marul Kafa olarak tanınan Mehmet Yıldırım kimdir? İşte tüm detaylar...

MARUL KAFA KİMDİR?

Mehmet Yıldırım, sosyal medya dünyasında "Marul Kafa" olarak tanınan içerik üreten bir fenomendir.

Sosyal medya dünyasında "Marul Kafa" olarak tanınan Mehmet Yıldırım, esprili videolarıyla ve doğal tarzıyla dikkat çekiyor. Antalya'da yaşayan Yıldırım, ailesiyle birlikte çektiği komik videolarıyla popülerlik kazanmıştır.

KİŞİSEL HAYATI VE KARİYERİ

Mehmet Yıldırım, Antalya'da doğup büyümüş ve üniversite eğitimini tamamlamıştır. Babası İsmail ve annesi Havva'dır. Kahverengi saçları ve gözleriyle tanınan Yıldırım, Instagram hesabını "marulkafa" adıyla kullanmaktadır. Mehmet Yıldırım üniversite mezunudur.

Ayrıca Antalyaspor taraftarı olan Yıldırım, ilk videolarını babasıyla birlikte Scorp uygulamasında paylaşmıştır.

Üzücü bir haberle gündeme gelen Mehmet Yıldırım, uzun süredir kanser tedavisi gören annesi Havva Yıldırım'ı kaybetmiştir.

Bu acı kaybı sosyal medya hesabından duyuran Yıldırım, takipçilerinden büyük destek görmüştür. Havva Yıldırım, Aksu Cihadiye Mezarlığı'nda defnedilecektir.