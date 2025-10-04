Son dönemde marketlerde ve alışveriş mağazalarında fiyat farklılıklarından şikâyet eden tüketiciler, reyondaki ürün etiketleri ile kasada ödenen fiyat arasında önemli farklar oluştuğunu belirtti. Bazı market çalışanları, bu durumun bir “pazarlama taktiği” olduğunu açıklayarak durumu kabul etti.

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın geçtiğimiz günlerde markette yakaladığı fiyat farkı da vatandaşların gündemine geldi. Sosyal medyada binlerce kişi, marketlerin fiyat farklılıklarını normalleştirdiğini vurguladı.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54/2 maddesine göre, ürünün etiket fiyatı ile kasada çıkan fiyat arasında fark olması durumunda, tüketici lehine olan fiyat geçerli. Yani kasada ürün daha yüksek fiyattan çıkarsa, tüketici etiket fiyatını ödemeye hak kazanıyor.

Ancak birçok mağaza, kanunu ihlal etmede beis görmüyor. Vatandaşın yaptığı itirazlarda, “Etikette yanlışlık olmuş, kasadaki fiyat geçerlidir” ya da “İade edelim” gibi yanıtlarla karşılaşabiliyor.Zincir marketlerden bir çalışan, fiyat farkının bir pazarlama unsuru hâline geldiğini belirterek, “Kanuna göre müşteri fark ederse fiyat farkını iade ediyoruz. Ancak toplu alışverişlerde fark edilmediği için ürün satılıyor” dedi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, özellikle toplu alışverişlerde fiyat farkının gözden kaçabileceğini belirtti. Ağaoğlu, vatandaşlara fişlerini kontrol etme, fark görmeleri durumunda etiketi fotoğraflama ve markete şikâyette bulunma çağrısı yaptı.

Ağaoğlu, marketlerin kasada etiket fiyatından yüksek fiyat uygulamasının bir pazarlama taktiğine dönüştüğünü belirterek, “Tüketici farkında olmalı, farkı gördüğünde Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara şikâyet etmeli” ifadelerini kullandı.