Aynadaki Yabancı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Peki, Aynadaki Yabancı'nın Azra’sı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas nereli ve kaç yaşında?

Aynadaki Yabancı'nın yıldızı Simay Barlas günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. ATV’nin yeni Aynadaki Yabancı, Karaaslan ailesinin gelini Azra'nın kabusa dönüşen hayatını konu ediniyor. Kızına kavuşmak için kaçtığı eve yüzünü değiştirip başka biri olarak dönmeyi planlayan Azra'nın yolu estetik cerrah Barış Saygıner'le kesişir. Aşk, imkansızlık ve geçmişin yükleri genç kadının en büyük sınavı olacaktır. Simay Barlas dizide Azra karakterine hayat veriyor. Aynadaki Yabancı'nın yıldızı Simay Barlas’ın biyografisi ve bilgileri haberimizde…

Simay Barlas Kimdir?

Simay Barlas, 7 Mayıs 1999'da İstanbul'da doğmuştur; yüksek öğreniminde İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2015'te Paramparça dizisiyle başladı ve bu yapımda Öykü karakterini canlandırdı.

Dizi Ve Filmleri

İlk oyunculuk tecrübesini, 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Paramparça adlı dizide canlandırdığı "Öykü" karakteri ile yaşayan Barlas, ardından 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane adlı dizide "Naz", 2016-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide "Gözde" ve 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul adlı dizide Damla karakterlerine hayat vermiştir. Simay Barlas, 2020 yılında Kanal D'de yayımlanan Bir Annenin Günahı adlı dizide "Yağmur" ve 2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aziz adlı dizide "Efnan" karakterini canlandırmıştır. Daha sonra, FOX'ta yayımlanan Yabani adlı dizide "Rüya" karakterini canlandırdı.