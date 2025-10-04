Altın fiyatları, FED politikaları, doların zayıflaması, küresel ticaret gerginlikleri ve artan fiziki talep nedeniyle yükselişini devam ettiriyor. Uzmanlar altının önümüzdeki dönemde de değer kazanabileceğini açıkladı.

Altın, haziran ortasından bu yana güçlü bir yükseliş performansı sergiliyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayında 25 baz puan faiz indirimi, güvenli liman talebini destekleyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. FED’in faiz indirimi beklentileri doların zayıflamasına yol açarken, altın yabancı yatırımcılar için daha cazip hale geliyor.

2022’deki dip noktadan bu yana altın, yüzde 130’a yakın değer kazandı. Forbes Türkiye’den Levent Gürses’in derlediği verilere göre, 2025 yılı başından 22 Eylül’e kadar altın onsu yüzde 42 değer kazandı ve 22 Eylül’de Aralık vadeli altının onsu 3 bin 753 dolara ulaştı.

Altını yukarı çeken bir diğer faktör, küresel ticaret gerginlikleri ve artan fiziki talep oldu. Trump döneminde artan gümrük vergileri ve devam eden ticaret gerginlikleri, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Özellikle Hindistan’da düğün sezonu ve Dussehra ile Diwali öncesinde fiziki altın alımları yoğunlaştı.

Altın borsa yatırım fonları (ETF’ler) de fiyatları yukarı çeken unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcıların ETF’lere yaptığı girişler, fon sağlayıcılarını fiziksel altın alımına yönlendirerek piyasada talep artışı yaratıyor.

ABD’li yatırımcı Ray Dalio, ülke borç yükünün sürdürülemez hale gelmesi durumunda altın ve diğer somut varlıkların kazançlı olacağını belirtti. Tüketici güvenindeki gerileme de altına olan talebi artırıyor.

Goldman Sachs, kurumsal yatırımcıların tahvillerinden altına kayış yapması halinde fiyatların ons başına 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. JPMorgan, FED’in faiz indirimleri ve yatırımcı talebinin etkisiyle bu yılın dördüncü çeyreğinde ons başına 3 bin 800 dolara, gelecek yılın ilk çeyreğinde ise 4 bin doları aşabileceğini tahmin ediyor. UBS ise 2025 yılsonu için altın fiyat hedefini ons başına 3 bin 800 dolar, 2026 ortası için 3 bin 900 dolar olarak açıkladı.