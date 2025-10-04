Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?

Hakem Ali Şansalan biyografisi, Galatasaray ile Beşiktaş derbi maçında VAR hakemi olarak atanmasının ardından futbolseverlerce merak ediliyor. Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? soruları üzerinde araştırma yapılıyor.

Ali Şansalan Kimdir?

GS-BJK derbisi VAR hakemi Ali Şansalan biyografisi ve tüm detaylar haberimizde

Ali Şansalan Hakkındaki Bilgiler

Ali Şansalan (d. 17 Mart 1988, Balıkesir), Süper Lig'de görev alan Türk profesyonel futbol hakemidir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2010 yılında mezun oldu. Hakemliğe 2009 yılında henüz üniversite öğrencisiyken Çanakkale bölge hakemi olarak başladı.

2017 yılında Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor arasında oynanan mücadelede Süper Lig'de ilk kez maç yöneten Şansalan 2019 yılından beri Süper Lig'de düzenli olarak müsabakalarda görev almaktadır.